11. В каком ряду даны такие слова, для написания которых необходимо определить, к какой части речи они относятся? 1) уб..рать, к..медия 3) медвеж..нок, стереж..т 2) ра..бежаться, бе..конечный 4) ус..ный, опас..ный
Русский язык
11. В каком ряду даны такие слова, для написания которых необходимо определить, к какой части речи они относятся? 1) уб..рать, к..медия 3) медвеж..нок, стереж..т 2) ра..бежаться, бе..конечный 4) ус..ный, опас..ный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)медвежонок, стережет 4) усный, опасный
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