11. В каком ряду даны такие слова, для написания которых необходимо определить, к какой части речи они относятся? 1) уб..рать, к..медия 3) медвеж..нок, стереж..т 2) ра..бежаться, бе..конечный 4) ус..ный, опас..ный

Русский язык

11. В каком ряду даны такие слова, для написания которых необходимо определить, к какой части речи они относятся? 1) уб..рать, к..медия 3) медвеж..нок, стереж..т 2) ра..бежаться, бе..конечный 4) ус..ный, опас..ный

Автор: Гость