Запишите формулу дл расчёта скорости при равномерном движении тела

Физика
Запишите формулу дл расчёта скорости при равномерном движении тела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость = длинна пройденого пути/ промежуток времени v= s/t
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