Энергия света необходимая для синтеза Глюкозы из углекислого газа и воды аккумул??руется в...
Биология
Энергия света необходимая для синтеза Глюкозы из углекислого газа и воды аккумул??руется в...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неживий стан,..................
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