Как выполняются команды в линейном алгоритме?Помогите ответьте на вопрос.

Информатика
Как выполняются команды в линейном алгоритме?Помогите ответьте на вопрос.
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Гость:
вот как выполняются команды в линейном алгоритме
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