Задача по математике - двадцать трёхметровых брёвен распилили на полуметровые по??енья сколько распиловпри этом зделали?
Математика
Задача по математике - двадцать трёхметровых брёвен распилили на полуметровые по??енья сколько распиловпри этом зделали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 20 бревен по 3 метра. надо распилить по 0,5метра 1 бревно = 3/0,5=6 А двадцать это 20(бревен)*3(метра)=60 метров 60/0,5= 120 Ответ :120 полуметровых бревен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Одновременно один мяч брошен с башни высотой 10 м вертикально вверх со скоростью 20 м/c, другой мяч брошен с башни горизонтально с той же скоростью...
Биология
Русский язык
11. В каком ряду даны такие слова, для написания которых необходимо определить, к какой части речи они относятся? 1) уб..рать, к..медия 3) медвеж...