Задача по математике - двадцать трёхметровых брёвен распилили на полуметровые по??енья сколько распиловпри этом зделали?

Гость: Гость:

Всего 20 бревен по 3 метра. надо распилить по 0,5метра 1 бревно = 3/0,5=6 А двадцать это 20(бревен)*3(метра)=60 метров 60/0,5= 120 Ответ :120 полуметровых бревен