Отметьте га координатной прямой точки:1)A(-3) и B(3) Сколько единичных отрезков между ??очками A и B
Математика
Отметьте га координатной прямой точки:1)A(-3) и B(3) Сколько единичных отрезков между ??очками A и B
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единичных отрезков между а и б 6
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