Отметьте га координатной прямой точки:1)A(-3) и B(3) Сколько единичных отрезков между ??очками A и B

Математика

Отметьте га координатной прямой точки:1)A(-3) и B(3) Сколько единичных отрезков между ??очками A и B

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