Помагите прочитай в слухопредели нужно ли писать какие-то буквы на месте пропусков заросли,трос_ника,хрус_нуллёд под ногой,вкус_ная творожная масса,окрес_ности города,радос_ная встреча,интерес_ная поез_ка,хвас_ливый заяц.

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Помагите прочитай в слухопредели нужно ли писать какие-то буквы на месте пропусков заросли,трос_ника,хрус_нуллёд под ногой,вкус_ная творожная масса,окрес_ности города,радос_ная встреча,интерес_ная поез_ка,хвас_ливый заяц.

Автор: Гость