СРОЧНО,ПОМОГИТЕ!Масса ящика с яблоками 22 кг и ещё половина его массы. Какова масса ящика? Знаю,что ответ 44
Математика
СРОЧНО,ПОМОГИТЕ!Масса ящика с яблоками 22 кг и ещё половина его массы. Какова масса ящика? Знаю,что ответ 44
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x=0.5 х + 22 0,5 х =22 х=44
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогите пожалуйста ответить вопрос В Тобольске Омске ,Томске,Ангарске быстрыми темпами развивается а)нефтехимия в)коксохимия с)основная хи...
Русский язык
Помагите прочитай в слухопредели нужно ли писать какие-то буквы на месте пропусков заросли,трос_ника,хрус_нуллёд под ногой,вкус_ная творожная масса...
Физика
Двигаясь вверх по наклонной плоскости шарик прошел 40 см после чего вернулся в исх??дную точку. определите модуль перемещения 1)40см 2)80см 3)0