СРОЧНО,ПОМОГИТЕ!Масса ящика с яблоками 22 кг и ещё половина его массы. Какова масса ящика? Знаю,что ответ 44

Математика

СРОЧНО,ПОМОГИТЕ!Масса ящика с яблоками 22 кг и ещё половина его массы. Какова масса ящика? Знаю,что ответ 44

Автор: Гость