Ответьте на вопросы с пояснением срочно!
Биология
Ответьте на вопросы с пояснением срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.в семенах хранится запас питательных веществ 2.они оба питаются,они живые 3.эти проростки растут в разных местах(т.е им нужны разные условия для жизни) 4.жиры:оливки(возможно ,это не точно) белки:гречка,рис крахмал:крупа 5.человек высаживает семена,они дают плоды,человек может сделать бизнес (там раскрутить можно)
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