Задача во вложениях. 11 класс
Химия
Задача во вложениях. 11 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2 3H2 + N2 = 2NH3 n(NH3) = 4.48/22.4 = 0.2 моль n(H2) = 3/2n(NH3) = 0.3 моль n(H2) = n(H2SO4) = 0.3 моль m(H2SO4) = 0.3*98 = 29.4 г
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