Преобразуйте выражения, используя свойства арифметических действий а) 3m+m= б) 8n-n=

Математика
Преобразуйте выражения, используя свойства арифметических действий а) 3m+m= б) 8n-n=
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Гость:
Преобразование выражений: 3m+m= 4m 8n-n=7n
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