Преобразуйте выражения, используя свойства арифметических действий а) 3m+m= б) 8n-n=
Математика
Преобразуйте выражения, используя свойства арифметических действий а) 3m+m= б) 8n-n=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преобразование выражений: 3m+m= 4m 8n-n=7n
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Можно ли было завершить ссору двух помещеков мирным путём?Какие шаги в этом напра??лении предпринимались Троекуровым?Что привело к крестьянскому бу...
Математика
СРОЧНО,ПОМОГИТЕ!Масса ящика с яблоками 22 кг и ещё половина его массы. Какова масса ящика? Знаю,что ответ 44