ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ПОЖАЛУЙСТА :Я живу в квартире она двух комнатная, в к??артире живут я мама, папа, и братик, у нас квартира уютная, в моей комнате находится письменный стол, шкаф,полки для книг и многое другое мне н...
Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ПОЖАЛУЙСТА :Я живу в квартире она двух комнатная, в к??артире живут я мама, папа, и братик, у нас квартира уютная, в моей комнате находится письменный стол, шкаф,полки для книг и многое другое мне нравится наша уютная квартира.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ал пәтерде ол екі бөлмелі пәтерде тұрады, я мама, папа мен братик, бізде пәтер жайлы, меніңбөлмеде орналасқан болса, жазу үстелі, шкаф,сөрелер, кітап және басқа да көптеген ұнайды біздің жайлы пәтер.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Можно ли было завершить ссору двух помещеков мирным путём?Какие шаги в этом напра??лении предпринимались Троекуровым?Что привело к крестьянскому бу...