ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ПОЖАЛУЙСТА :Я живу в квартире она двух комнатная, в к??артире живут я мама, папа, и братик, у нас квартира уютная, в моей комнате находится письменный стол, шкаф,полки для книг и многое другое мне н...

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ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ПОЖАЛУЙСТА :Я живу в квартире она двух комнатная, в к??артире живут я мама, папа, и братик, у нас квартира уютная, в моей комнате находится письменный стол, шкаф,полки для книг и многое другое мне нравится наша уютная квартира.

Автор: Гость