ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ПОЖАЛУЙСТА :Я живу в квартире она двух комнатная, в к??артире живут я мама, папа, и братик, у нас квартира уютная, в моей комнате находится письменный стол, шкаф,полки для книг и многое другое мне н...

Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ПОЖАЛУЙСТА :Я живу в квартире она двух комнатная, в к??артире живут я мама, папа, и братик, у нас квартира уютная, в моей комнате находится письменный стол, шкаф,полки для книг и многое другое мне нравится наша уютная квартира.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ал пәтерде ол екі бөлмелі пәтерде тұрады, я мама, папа мен братик, бізде пәтер жайлы, меніңбөлмеде орналасқан болса, жазу үстелі, шкаф,сөрелер, кітап және басқа да көптеген ұнайды біздің жайлы пәтер.
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