Йодом-синтаксический разбор слова

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Йодом-синтаксический разбор слова
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Автор: Гость
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Гость:
Йодом-йод корень -ом-суффикс нулевое окончание 
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