Решите пример. (3,425-3/8):1/40+(2целых 13/40+1,675):4
Математика
Решите пример. (3,425-3/8):1/40+(2целых 13/40+1,675):4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и весь ответ специально напечатал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Люди добрые помогите пожалуйста срочно Почему для синтеза белков используется только часть генетической информации, находящейся в клетке
Английский язык
Геометрия
Найдите объём воды, имеющий температуру t=20 С, при кристаллизации которой выделяется такое же кол-во теплоты, что при полном сгорании бензина масс...
Русский язык