Решите пример. (3,425-3/8):1/40+(2целых 13/40+1,675):4

Математика
Решите пример. (3,425-3/8):1/40+(2целых 13/40+1,675):4
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