Определите разновидность народной песни ? Срочно помогите
Литература
Определите разновидность народной песни ? Срочно помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песни - солдатские, ямщицкие, погребальные, отпевальные, плач, ( и даже вой) хороводные, плясовые, колыбельные, свадебные, зазывальные, речитативы, баллады, былины, скоморошечьи, лирические, протяжные, хоровые, частушки, страдания, припевки, напевы, а попозже и романсы (городские)
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