Люди добрые помогите пожалуйста срочно Почему для синтеза белков используется только часть генетической информации, находящейся в клетке
Биология
Люди добрые помогите пожалуйста срочно Почему для синтеза белков используется только часть генетической информации, находящейся в клетке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в каждой клетке организма содержится вся генетическая информация обо всем организме, а для синтеза белков используется только та часть, которая необходима данной клетке с учетом ее специализации.
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