Поезд длинной l=240м двигаясь равномерно проезжает мост за время t1=2,0 мин какова ско??ость движения поезда если длина моста s=360 метров

Физика
Поезд длинной l=240м двигаясь равномерно проезжает мост за время t1=2,0 мин какова ско??ость движения поезда если длина моста s=360 метров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L1=240 м L2=360 м t=120 c V-? S=L1+L2  пока последний вагон не покинет мост, поезд на мосту V=(240+360)/120=5 м/с
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