ПППППППППППОООООООООООООММММММММММОООООООООООГГГГГГГГГГГГИИИИИИИИИИИИТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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6. Примем неизвестную меньшую сторону за х Тогда большая сторона х+5 По определению парал-ма противоположные стороны равны, поэтому: х+х+(х+5)+(х+5)=26 4х+10=26 х=4 Ответ: меньшая сторона равная 4 см 7. Примем неизвестный катет за х По теореме Пифагора: 10^2=6^2+х^2 100=36+х^2 х^2=64 х=8 Ответ: катет равен 8 см