Решите хоть одно из заданий 1.Три брата родились в один и тот же день,но в разные г??да. Когда старшему из них исполнилось 17 лет,то сумма возрастов всех трёх братьев нацело разделилась на 17. Докажите,что когда среднему из бр...
Математика
Решите хоть одно из заданий 1.Три брата родились в один и тот же день,но в разные г??да. Когда старшему из них исполнилось 17 лет,то сумма возрастов всех трёх братьев нацело разделилась на 17. Докажите,что когда среднему из братьев исполнится 17 лет,то сумма возрастов всх братьев не будет кратна 17. 2. В равнобедренном треугольнике ABC (АВ=ВС) проведена биссектриса CD. На прямых АС и ВС отметили точки Е и F соответственно, так что угол CDE-прямой, а отрезки DF и АС параллельны. Докажите,что СЕ=2DF.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 *17 -34 ÷2 ответ в задаче такой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Физика
Поезд длинной l=240м двигаясь равномерно проезжает мост за время t1=2,0 мин какова ско??ость движения поезда если длина моста s=360 метров