Почему троекурову было легко забрать имение у дубровского и что этому поспособст??оволо
Литература
Почему троекурову было легко забрать имение у дубровского и что этому поспособст??оволо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Троекурову было легко забрать имение у Дубровского потому,что Дубровский не отнесся к этому серьезно...Ему поспособствовало то,что все документы у Дубровского сгорели при пожаре.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Поезд длинной l=240м двигаясь равномерно проезжает мост за время t1=2,0 мин какова ско??ость движения поезда если длина моста s=360 метров
Английский язык
Написати діеслова в правельному стовпці .Додати закінчення - ( e ),s (s),(z),(iz) buy,brush,clean,come,dance,get,go,help,like,make,meet,need,paint,...