Длина окружности радиусом 1 см равна?
Математика
Длина окружности радиусом 1 см равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула длины окружности равна 2пиR. Значится 2*3.14*1= 6.28
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