Длина окружности радиусом 1 см равна?

Математика
Длина окружности радиусом 1 см равна?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула длины окружности равна 2пиR. Значится 2*3.14*1= 6.28
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите хоть одно из заданий 1.Три брата родились в один и тот же день,но в разные г??да. Когда старшему из них исполнилось 17 лет,то сумма возрас...
Ответить
Литература
Почему троекурову было легко забрать имение у дубровского и что этому поспособст??оволо
Ответить
Английский язык
Помогитееее срочно ♥
Ответить
Физика
Поезд длинной l=240м двигаясь равномерно проезжает мост за время t1=2,0 мин какова ско??ость движения поезда если длина моста s=360 метров
Ответить
Биология
Помогите пожалуста как это решить
Ответить