Коррозия железа ускорится при его Контакте в водной среде с цинком, меди, магнием, или алюминием?
Химия
Коррозия железа ускорится при его Контакте в водной среде с цинком, меди, магнием, или алюминием?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С алюминием при контакте с водной средой
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