Подберите синонимы к словам мягкими и час
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Подберите синонимы к словам мягкими и час
Ответ(ы) на вопрос:
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Время, момент, период, пора , часыЭ, часик, часок, часочек, полосадни, отрезок времени
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