Как решить уровнение Х+(7048+961)=8513
Математика
Как решить уровнение Х+(7048+961)=8513
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=8513-7048-961 х=504
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