Найдите радиус круга если его диаметр равен 1)62см2)41дм 3см3)36см 4мм.
Математика
Найдите радиус круга если его диаметр равен 1)62см2)41дм 3см3)36см 4мм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 31см 2)20дм 6 см 5 мм 3) 18см 2мм
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