На вступительном экзамене по физике 15% учащихся решили задания с ошибками, 144 чело??ека не решили ни одной задачи, а число абитуриентов, решивших все, относится к числу решивших с ошибками как 5:3. Сколько человек было всего ...

Математика

На вступительном экзамене по физике 15% учащихся решили задания с ошибками, 144 чело??ека не решили ни одной задачи, а число абитуриентов, решивших все, относится к числу решивших с ошибками как 5:3. Сколько человек было всего на экзамене???

Автор: Гость