На вступительном экзамене по физике 15% учащихся решили задания с ошибками, 144 чело??ека не решили ни одной задачи, а число абитуриентов, решивших все, относится к числу решивших с ошибками как 5:3. Сколько человек было всего ...
Математика
На вступительном экзамене по физике 15% учащихся решили задания с ошибками, 144 чело??ека не решили ни одной задачи, а число абитуриентов, решивших все, относится к числу решивших с ошибками как 5:3. Сколько человек было всего на экзамене???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего X С ошибками 0,15x 144 ничего не решили Решили 0,15x / 3 * 5 (из отношения следует) 0,15x + 144 + 0,15x/3*5 = x 0,15x + 144 + 0,25x = x 0,4x + 144 = x 144 = 0,6x x = 240 Ответ : 240 человек .
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