Срочно нужно написать сочинение на английском языке в котором описывается любимое блюдо (указав его ингедиенты и рецептуру приготовления)

Английский язык
Срочно нужно написать сочинение на английском языке в котором описывается любимое блюдо (указав его ингедиенты и рецептуру приготовления)
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Автор: Гость
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Гость:
My favorite food is bread with jam I have a bread I have jam UUUHH breadjam
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