Срочно нужно написать сочинение на английском языке в котором описывается любимое блюдо (указав его ингедиенты и рецептуру приготовления)

Английский язык

Срочно нужно написать сочинение на английском языке в котором описывается любимое блюдо (указав его ингедиенты и рецептуру приготовления)

Автор: Гость