Помогите пожалуйста решить 113

Математика
Помогите пожалуйста решить 113
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х = -4/2 = -2    х = -2/5    х = - 12/4 = -3   х = - 4/15*9/2 =  - 1 1/5 2)  х = - 15/3 = -5   х = -18/3 = -6   х = 6/6= 1   х = - 2 7/10 : 1 1/5 =  - 2 1/4 3) х = -5   х= 4 1/2   х = -2   х = 20
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