Помогите пожалуйста решить 113
Математика
Помогите пожалуйста решить 113
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х = -4/2 = -2 х = -2/5 х = - 12/4 = -3 х = - 4/15*9/2 = - 1 1/5 2) х = - 15/3 = -5 х = -18/3 = -6 х = 6/6= 1 х = - 2 7/10 : 1 1/5 = - 2 1/4 3) х = -5 х= 4 1/2 х = -2 х = 20
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