Люди добрые, прошу, умоляю, составьте по 1му предложению к каждой схеме... срочно на??о, на завтра...пожалуйстааааа. все баллы отдам, ответ сделаю лучшим, если будет правильно написано....пожалуйста 43БАЛЛА ОТДАМ!!!!! ПОЖАЛУЙ...

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Люди добрые, прошу, умоляю, составьте по 1му предложению к каждой схеме... срочно на??о, на завтра...пожалуйстааааа. все баллы отдам, ответ сделаю лучшим, если будет правильно написано....пожалуйста 43БАЛЛА ОТДАМ!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Автор: Гость