Люди добрые, прошу, умоляю, составьте по 1му предложению к каждой схеме... срочно на??о, на завтра...пожалуйстааааа. все баллы отдам, ответ сделаю лучшим, если будет правильно написано....пожалуйста 43БАЛЛА ОТДАМ!!!!! ПОЖАЛУЙ...
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Люди добрые, прошу, умоляю, составьте по 1му предложению к каждой схеме... срочно на??о, на завтра...пожалуйстааааа. все баллы отдам, ответ сделаю лучшим, если будет правильно написано....пожалуйста 43БАЛЛА ОТДАМ!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) Не то слышится гром, не то ветка стучит в окно. 5) Играешь, точно? Или ты сдался? (без вопросов чет никак)
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