Как вы думаете какое влияние на природу Карелии может оказывать её географическо?? положение
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Как вы думаете какое влияние на природу Карелии может оказывать её географическо?? положение
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По-разному дааааааааааааа
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