Два жучка Цика и Цака ползут из точки О на запад и на восток со скоростью соотвественно 8см/с и 5см/с.Решите несколько задач.1)Цака ползет на запад,Цика на восток.Вычислите расстояние между жучками через 7 секунд.2)Оба ползут н...
Математика
Два жучка Цика и Цака ползут из точки О на запад и на восток со скоростью соотвественно 8см/с и 5см/с.Решите несколько задач.1)Цака ползет на запад,Цика на восток.Вычислите расстояние между жучками через 7 секунд.2)Оба ползут на восток.Найдите расстояние между ними через 12 секунд.3)Оба ползут на запад.Через сколько секунд расстояние между ними будет равно 12см.4)Цака и Цика в противоположных направлениях.Через сколько секунд расстояние между ними будет 1м3дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*7 + 5*7 = 56+35=91см 2) 8*12 - 5*12 = 96 - 60 = 36см 3) 8-5 = 3см (расстояние между ними за секунду) 12 : 3 = 4 секунды 4) 1м 3 дм (в одном метре 100см, в метре 10дм,в 1дм 10см) 1м 3дм = 130см 8+5 = 13 см за секунду в противоположных направлениях 130 : 13 = 10секунд
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