Два жучка Цика и Цака ползут из точки О на запад и на восток со скоростью соотвественно 8см/с и 5см/с.Решите несколько задач.1)Цака ползет на запад,Цика на восток.Вычислите расстояние между жучками через 7 секунд.2)Оба ползут н...

Математика

Два жучка Цика и Цака ползут из точки О на запад и на восток со скоростью соотвественно 8см/с и 5см/с.Решите несколько задач.1)Цака ползет на запад,Цика на восток.Вычислите расстояние между жучками через 7 секунд.2)Оба ползут на восток.Найдите расстояние между ними через 12 секунд.3)Оба ползут на запад.Через сколько секунд расстояние между ними будет равно 12см.4)Цака и Цика в противоположных направлениях.Через сколько секунд расстояние между ними будет 1м3дм?

Автор: Гость