Из школы вышэл ученик и пошёл домой со скоростью 3 км/ч ‚ а через час по той же доро??е в том жэ направлении на велосипеде выехал его брат со скоростью 16 км/ч . На каком расстоянии от школы братья встретятся ?

Алгебра

Из школы вышэл ученик и пошёл домой со скоростью 3 км/ч ‚ а через час по той же доро??е в том жэ направлении на велосипеде выехал его брат со скоростью 16 км/ч . На каком расстоянии от школы братья встретятся ?

Автор: Гость