Из школы вышэл ученик и пошёл домой со скоростью 3 км/ч ‚ а через час по той же доро??е в том жэ направлении на велосипеде выехал его брат со скоростью 16 км/ч . На каком расстоянии от школы братья встретятся ?
Алгебра
Из школы вышэл ученик и пошёл домой со скоростью 3 км/ч ‚ а через час по той же доро??е в том жэ направлении на велосипеде выехал его брат со скоростью 16 км/ч . На каком расстоянии от школы братья встретятся ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= 3.t (1.yčenik) s=16(t-1) (2.yčenik) 3t =16(t-1), 3t=16t-16, 13t = 16, t=16/13 s = 3.16/13 = 48/13, s= 48/13 km
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