1925 это простое число

Математика
1925 это простое число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1925 это не просто, т.к. оно делиться помимо себя и единицы делиться на пять.
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