Начертить звуковую схему слова УТКИ
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Начертить звуковую схему слова УТКИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.-=. (У 0 гласная), (Т- согласная), (К - мягкий), (И- гласный)
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