Помогите пожалуйсто с украинским.Напишите букву правильного варианта: У якому с??овосполученнi слово "ВАГА" вжито в переносному значеннi ? а) вага слова б)вага цукру в)залiзна вага г)зважити на вазi

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Помогите пожалуйсто с украинским.Напишите букву правильного варианта: У якому с??овосполученнi слово "ВАГА" вжито в переносному значеннi ? а) вага слова б)вага цукру в)залiзна вага г)зважити на вазi
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ "Вага слова"
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