Помогите, пожалуйста написать сочинение по фильму "Чучело" - режиссёр Ролан Быков, 1983 года фильм. Возможно кто-то смотрел. В общем, вопрос такой: О чём заставил Вас задуматься фильм? Не менее 13-15 предложений! Срочно надо! П...

Гость: Гость:

Чучело- человек, которого презирают,вызывающий чувство пренебрежения, объект насмешек и издевательств. Прозвища детей в фильме отражают их социальные роли, характер, внутренние особенности. Внутри детской группы господствует принцип конформности, который не позволяет выделиться чем то неординарным, даже своим собственным мнением и внешностью. Человек, который отличается, а именно Лена Бессольцева в фильме "Чучело" отличалась и поэтому не была принята ребятами в классе. Лена выступала объектом травли одноклассников, они всячески ее унижали, она же в свою очередь не могла понять, почему они так ведут с ней.