Из словарной статьи ЛАСКОВЫЙ словарика сочетаемости слов выпишите по два словосочетания следующих моделей: прил.+сущ.(главное); прил.(главное)+сущ.; прил.(главное)+нареч.; гл.(главное)+нареч. Помогите пожалуйста. Уже 15 минут ...
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Из словарной статьи ЛАСКОВЫЙ словарика сочетаемости слов выпишите по два словосочетания следующих моделей: прил.+сущ.(главное); прил.(главное)+сущ.; прил.(главное)+нареч.; гл.(главное)+нареч. Помогите пожалуйста. Уже 15 минут сижу... никак.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилаг .+ сущ ( глав.). Ласковый ветер ( сущ,), ласковое солнце ( сущ.). Прилаг .( глав.) + сущ. Ласков ( прил.) к детям, ласков ( прил.) к гостям. Прил. ( глав.) + нареч. Очень ласковый ( прил.), удивительно ласковый ( прил.). Глаг .( глав) + нареч. Ласково сказать ( глаг.) , ласково шепнуть ( глаг.).
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Номер 300 и 301,со всеми вычеслениями и ответом. Можно фотографией,только с нормальн??м качеством и почерком Зарание большое спасибо.
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