Из словарной статьи ЛАСКОВЫЙ словарика сочетаемости слов выпишите по два словосочетания следующих моделей: прил.+сущ.(главное); прил.(главное)+сущ.; прил.(главное)+нареч.; гл.(главное)+нареч. Помогите пожалуйста. Уже 15 минут ...

Русский язык

Из словарной статьи ЛАСКОВЫЙ словарика сочетаемости слов выпишите по два словосочетания следующих моделей: прил.+сущ.(главное); прил.(главное)+сущ.; прил.(главное)+нареч.; гл.(главное)+нареч. Помогите пожалуйста. Уже 15 минут сижу... никак.

Автор: Гость