Из словарной статьи ЛАСКОВЫЙ словарика сочетаемости слов выпишите по два словосочетания следующих моделей: прил.+сущ.(главное); прил.(главное)+сущ.; прил.(главное)+нареч.; гл.(главное)+нареч. Помогите пожалуйста. Уже 15 минут ...

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Из словарной статьи ЛАСКОВЫЙ словарика сочетаемости слов выпишите по два словосочетания следующих моделей: прил.+сущ.(главное); прил.(главное)+сущ.; прил.(главное)+нареч.; гл.(главное)+нареч. Помогите пожалуйста. Уже 15 минут сижу... никак.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Прилаг .+ сущ ( глав.). Ласковый ветер ( сущ,), ласковое солнце  ( сущ.).  Прилаг .( глав.) + сущ.  Ласков ( прил.) к детям, ласков ( прил.) к гостям.  Прил. ( глав.) + нареч. Очень ласковый ( прил.), удивительно ласковый ( прил.).  Глаг .( глав) + нареч. Ласково сказать ( глаг.) , ласково шепнуть ( глаг.).
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