Из суммы всех натуральных чисел от 1 до 150 вычеркнули числа, делящиеся на 13. Чему ра??на оставшаяся. сумма?
Математика
Из суммы всех натуральных чисел от 1 до 150 вычеркнули числа, делящиеся на 13. Чему ра??на оставшаяся. сумма?
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