Из суммы всех натуральных чисел от 1 до 150 вычеркнули числа, делящиеся на 13. Чему ра??на оставшаяся. сумма?

Математика

Из суммы всех натуральных чисел от 1 до 150 вычеркнули числа, делящиеся на 13. Чему ра??на оставшаяся. сумма?

Автор: Гость