Написать! 3 аргумента за школьную форму и 3 против

Гость: Гость:

+++ 1.Школьная форма одинакова,а значит никто не будет завидовать другому в ее красоте. 2.Деловая форма. 3.Не знаю что еще выжать,я ее не люблю --- 1.Порой бывает не удобна 2.Она может с легкостью порваться,например джинсы так просто не порвать. 3.Выглядишь как ряженный пингвин.