Написать! 3 аргумента за школьную форму и 3 против

Обществознание
Написать! 3 аргумента за школьную форму и 3 против
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+++ 1.Школьная форма одинакова,а значит никто не будет завидовать другому в ее красоте. 2.Деловая форма. 3.Не знаю что еще выжать,я ее не люблю --- 1.Порой бывает не удобна 2.Она может с легкостью порваться,например джинсы так просто не порвать. 3.Выглядишь как ряженный пингвин.
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