Из текста: Я хожу на баскетбол. Сначала мы приходим в спротзал, переодеваемся и начинаем разминаться. Делаем упражнения, бегаем после разминки на дают мячи. Мы начинаем бросать мячи в кольцо, учимя. Под конец мы начинаем играть...

Русский язык

Из текста: Я хожу на баскетбол. Сначала мы приходим в спротзал, переодеваемся и начинаем разминаться. Делаем упражнения, бегаем после разминки на дают мячи. Мы начинаем бросать мячи в кольцо, учимя. Под конец мы начинаем играть. На тренировках очень весело. ЗАДАНИЕ! Выписать все словосочитания из текста.

Автор: Гость