Из текста: Я хожу на баскетбол. Сначала мы приходим в спротзал, переодеваемся и начинаем разминаться. Делаем упражнения, бегаем после разминки на дают мячи. Мы начинаем бросать мячи в кольцо, учимя. Под конец мы начинаем играть...

Русский язык
Из текста: Я хожу на баскетбол. Сначала мы приходим в спротзал, переодеваемся и начинаем разминаться. Делаем упражнения, бегаем после разминки на дают мячи. Мы начинаем бросать мячи в кольцо, учимя. Под конец мы начинаем играть. На тренировках очень весело. ЗАДАНИЕ! Выписать все словосочитания из текста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хожу на баскетбол, сначала приходим, приходим в спортзал, начинаем разминаться, делаем упражнения, после разминки, дают мячи, начинаем бросать, бросать мячи, бросать в к кольцо, начинаем играть, на тренировках весело.
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