У Алёши 46 рублей ,А у Кости 20 рублей .Они сложали свои деньги и купили 2 мороженых по 27 рублей .Сколько денег у них ещё осталось?

Математика

У Алёши 46 рублей ,А у Кости 20 рублей .Они сложали свои деньги и купили 2 мороженых по 27 рублей .Сколько денег у них ещё осталось?

Автор: Гость