У Алёши 46 рублей ,А у Кости 20 рублей .Они сложали свои деньги и купили 2 мороженых по 27 рублей .Сколько денег у них ещё осталось?
Математика
У Алёши 46 рублей ,А у Кости 20 рублей .Они сложали свои деньги и купили 2 мороженых по 27 рублей .Сколько денег у них ещё осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46+20=66 - их деньги 27×2=54 - стоят 2 мороженых 66-54=12 - осталось
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