Орудие для пахоты, пришедшее на смену мотыге.

История
Орудие для пахоты, пришедшее на смену мотыге.
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Гость:
Правильный ответ : плуг
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