Один из смежных углов в два раза больше второго. Найдите эти углы.

Математика
Один из смежных углов в два раза больше второго. Найдите эти углы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма смежных углов = 180 градусовесли один из них принять за Х, то другой в 2 раза больше, будет 2ХХ+2Х = 1803Х=180Х=60 градусовтогда 2Х= 60х2= 120 градусов

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