Кто ест рыб в озере?ответьте.
Окружающий мир
Кто ест рыб в озере?ответьте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Более мелких рыб едят большие рыбы-хищники. крупных едят разрушители (мусорщики)
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