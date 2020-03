Write sentences about jays bag of shopping use a .some or any . 1 .......................................(bottel of shampoo ) 2.......................................(purse ) 3 .......................................(chocola...

Английский язык

Write sentences about jays bag of shopping use a .some or any . 1 .......................................(bottel of shampoo ) 2.......................................(purse ) 3 .......................................(chocolate) 4.......................................(mp3 player) 5.......................................(book) 6.......................................(chewing gum ) помогите пожалуйста срочно . нужно предложение составить

Автор: Гость