Способы борьбы католической церкви с Реформацией . Всего их 5 из порагрофа 12
История
Способы борьбы католической церкви с Реформацией . Всего их 5 из порагрофа 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иезуиты занялись пропагандой католицизма как в протестантских странах, так и на территориях, где до этого не было христианских миссионеров. При вступлении в Орден иезуит давал присягу не только генералу, но и папе. Во многом благодаря деятельности иезуитов удалось вернуть в состав Католической церкви Речь Посполитую. Создавались католические учебные заведения, печаталась соответствующая литература. Активизировалась миссионерская деятельность ( Брестская уния 1596 г) Ну, и вооружённым путём, разумеется.
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