Скласти речення з висловом i синонимом вiдкрити АМЕРИКУ

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Скласти речення з висловом i синонимом вiдкрити АМЕРИКУ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчора мій однокласник сказав, що земля кругла, а мій брат йому відповів:"Ти мені Америку відкрив". 
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