Скласти речення з висловом i синонимом вiдкрити АМЕРИКУ
Українська мова
Скласти речення з висловом i синонимом вiдкрити АМЕРИКУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчора мій однокласник сказав, що земля кругла, а мій брат йому відповів:"Ти мені Америку відкрив".
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