В цирке выступали обезьянки на двухколесных и трехколесных велосипедов Сколько было двухколесных и трехколесных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо.

Математика

В цирке выступали обезьянки на двухколесных и трехколесных велосипедов Сколько было двухколесных и трехколесных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо.

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