В цирке выступали обезьянки на двухколесных и трехколесных велосипедов Сколько было двухколесных и трехколесных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо.
Математика
В цирке выступали обезьянки на двухколесных и трехколесных велосипедов Сколько было двухколесных и трехколесных велосипедов если всего было 8 велосипедов и 21 колесо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - колво двух колесных 8-х кол-во трехколесных х*2+(8-х)*3=21 2х+24-3х=21 х=3 двухколесных 8-3 = 5 трехколесных
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