Помогите пж номер 12 срочно
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Помогите пж номер 12 срочно
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2. read, will hear 3. were writing 4. paints 5. will get 6. will be proud 7. wear 8. told 9. costs 10. paid
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