Какие музыкальные инструменты в произведении Клода Дебюсси "Сирены"?
Музыка
Какие музыкальные инструменты в произведении Клода Дебюсси "Сирены"?
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Скрипка, труба, большая труба
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